俳優の神木隆之介（３２）が１０日、一般女性と結婚したことを所属事務所が公式サイトで発表した。アニメ映画「君の名は。」などでタッグを組んだ映画監督の新海誠氏が自身のＸで祝福した。同サイトは「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と電撃発表した。発表を受け、神木が声優を務めたアニメ映画「君の名は。」