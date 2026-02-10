日本維新の会の吉村代表は、高市総理大臣から「閣内に入って欲しい」との要請があったとした上でこれを受け入れる考えを明らかにしました。吉村代表「高市総理から正式に次の内閣の改造のときには、ぜひ閣内に入ってもらいたいという要請がありました。連立政権のアクセル役になる。そして責任をもって進めていく、その観点から連立の閣内に入るべきだというふうに考えています。そのことを高市総理に伝えました」日本維新の会は現