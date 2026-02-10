【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の本田響矢が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。【写真】本田響矢「遊び心がある」ディオール纏い代官山降臨◆本田響矢、遊び心あるスタイリングに挑戦本田は、ツイードジャケットにコットンシャツ、ボトムスにはデニムパンツを合わせたスタイリングで登場。コーディネートのお気に入りポイントを問われると「