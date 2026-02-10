「書類を受け取るだけ」「闇」「1件につき、4万円」などとうたい、男子高校生をニセ電話詐欺の“受け子”に勧誘したとして、29歳の男と、10代の少年2人が逮捕されました。職業安定法違反などの疑いで逮捕されたのは、福岡市東区の無職、石井乃輝容疑者（29）と、住居不定・無職の19歳の少年と、福岡市南区の会社員の17歳の少年です。警察によりますと、去年5月ごろ、石井容疑者と19歳の少年が共謀し、当時16歳の男子高校生に対しSN