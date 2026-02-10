元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。名捕手に聞く、打者・大谷翔平と対戦するなら投手は誰を選んでどう配球する？矢野氏が選んだのは阪神・藤川球児監督だった。「僕が今まで受けた中で一番いいストレートを投げる。純粋にこの対戦が見たいので選びました」と説明した。仮想・大谷。“火の玉ストレート”と称された藤川氏の第1球に捕手・矢野氏が選んだのはインハイへの