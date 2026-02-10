サンリオの人気キャラクター・ハローキティの担当デザイナーが、3代目の山口裕子さんから4代目のあやさん（ペンネーム）へ引き継がれることが10日、サンリオのニュースを発信するSanrioTimesで発表されました。SanrioTimesでは、「本日（2026年2月10日）に発売した『月刊いちご新聞』3月号において、『ハローキティ』の担当デザイナーのバトンを3代目から4代目に引き継ぐことをお知らせいたしました」と発表。後任は、これまで山口