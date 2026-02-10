【巨人＝宮崎】第３クール初日、臨時コーチとしてＯＢの松井秀喜さんが２年ぶりに宮崎キャンプに合流した。午後の打撃練習で、ケージの後ろから見守るレジェンドに声をかけたのが２年目の石塚だ。先輩の丸、泉口らが助言を受けるのを見て、自分も貴重な学びの機会を逃すまいと足が動いた。「僕の打撃はどうでしたか」。意を決して質問し、自身の感覚や考え方も伝えると、松井さんは「悪くないけど、一つだけ」と言って、感じた