俳優の神木隆之介（32）が、結婚したことを発表しました。【映像】所属事務所の発表神木の所属事務所は10日、公式サイトで、「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただきますと幸いです」とコメントしています。神木は、1995年、2歳の時にCM出演で芸能界デビュー。1999年に、ドラマ「グッドニュース」で初のレギュラー出演をして以降、子