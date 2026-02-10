１０日の船橋競馬２日目で実施されたトリプル馬単（後半３レースの馬単を全て的中させる）で、史上最高配当となる４８０６万９５５４円（１口１０円）が飛び出した。的中は１５口。最低購入額となる５０円で購入した場合でも２億４０３４万７７７０円となる。前日に的中者ゼロで２億７５７６万３０１２円がキャリーオーバーとなっており、この日は６億３６１１万４７３０円の売り上げがあった。これまでの最高額は２０２１年６