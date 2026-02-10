秋篠宮妃紀子さまは、読書感想文全国コンクールの表彰式に出席されました。都内で開かれた式典では小・中・高校生が応募した203万編以上の読書感想文の中から優秀な作品が表彰されました。紀子さまは受賞した児童や生徒に賞状が贈られると大きな拍手で祝福されました。そして、「感想文を書くことを通して、自分と向き合い、これからの過ごし方をみつめるよい経験になったと思います」とおことばを述べられました。その後、紀子さ