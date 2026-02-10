お気に入りのブーツを履こうと思ったら、「カビが生えていた」「嫌な臭いがする」「形が崩れていてショック……」なんて経験はありませんか？ ブーツは一般的な靴よりも湿気がこもりやすく、デリケートな素材が使われているため、よかれと思ってやっているお手入れが実は逆効果になっていることも少なくありません。今回は、大切なブーツの「臭い・カビ・型崩れ」を防ぐために絶対に避けるべきNG習慣を徹底解説します。【ブーツの