中国国家発展改革委員会によると、物流運営状況から、2025年の社会物流コスト総額の対GDP比が13．9％にまで低下したことが分かった。14％を下回るのはこれまでで初。第13次五カ年計画（2016-20年）期末と比べて0．8ポイントの低下となり、統計開始以来最も良好な水準となった。（提供/人民網日本語版・編集/NA）