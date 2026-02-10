疲れやすくて倦怠感が続く、花粉症のような症状が治らない、外出がおっくうで外出したくない......、そんな症状がある人はもしかしたら「冬のジェットコースター不調」かもしれない。この症状、最近の冬の気候と関係しているようだ。第一三共ヘルスケアが、全国15〜69歳の男女1100人を対象に、「冬の体調不良と対策に関する実態調査」を実施したところ、8割以上が「季節変化が極端になっている」といい、およそ4人に3人が「冬の体