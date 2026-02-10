松井さんは１０日の練習後、キャンプ地で開催されている長嶋茂雄終身名誉監督の追悼展示に足を運んだ。１９９２年のドラフト会議で長嶋さんが自身の交渉権獲得のくじを引き当てた瞬間の写真パネルを見て、「わざわざ取り上げていただいて、すみません」と穏やかに笑う場面も。優勝パレードや胴上げのパネルにも見入り、「自分もその場にいたので記憶がよみがえる。でも、やっぱり選手時代の（長嶋）監督に目がいっちゃいますね」