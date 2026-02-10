【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第４日の９日、スノーボード女子ビッグエアで前回北京大会銅メダルの村瀬心椛（ここも）（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が金メダルを獲得した。スノーボード女子では日本勢初の頂点となる。スピードスケート女子１０００メートルは前回覇者の高木美帆（３１）（同）が銅に輝き、３大会連続の表彰台に上がった。高木は夏冬の五輪を通じて自身の日本女子最多を更