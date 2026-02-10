芸能事務所「太田プロダクション」に所属する芸人によるお笑いライブ「月笑」が9日、都内で開催された。最上位の「G1」は、昨年優勝したお笑いトリオ「青色1号」、お笑いコンビ「さすらいラビー」など9組が、「G2」は勢いがあるお笑いコンビ「ライオンロック」など8組が出演した。観客投票の結果、「海外の大食い選手権」の様子をネタにしたお笑いコンビ「センチネル」が2月のラウンドを制した。月笑はG1からG6までのラン