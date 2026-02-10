神奈川警察署（資料写真）横浜市神奈川区内で、駐車中の車から金品が盗まれる被害が相次いだ。８日夜から９日朝にかけての犯行とみられ、計１０台が被害に遭った。全て似た手口だったことから、神奈川署は同一犯の可能性もあるとみて捜査している。署によると、発生場所は同区内５カ所の月決め駐車場やコインパーキング。うち４カ所はＪＲ横浜線や東急東横線の沿線だった。１０台はいずれも施錠されていたが、車内にあった財布