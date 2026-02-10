ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１１日、開幕する。広瀬凜（２３＝滋賀）が手にした５１号機は前節、出足、回り足中心に力強さを見せていた。ただ、今節は新ペラからのスタート。それでも「新ペラ調整の途中だけど、それなりに動いていたし機率（１６％）ほど悪い感じはしなかった」と及第点だ。前節・三国で準Ｖ。今期勝率も６・４５で自己最高ペースを歩んでいる。好調男が調整をバチッと合