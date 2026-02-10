ミラノ・コルティナ五輪のショートトラック混合リレー（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）でメダルを目指した日本は、準々決勝２組で失格となった。１２チームが３組に分かれて、各組上位２チームと３位以下の上位２チームが準決勝にコマを進める構図。日本は韓国、米国、フランスと同じ２組で登場するも、男子の宮田将吾（日本通運）が転倒した。最終的に３着でフィニッシュしたが、フランスと接触したことによって失