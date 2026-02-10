昨年１０月に阪神から戦力外通告を受けた森木大智投手が米大リーグのパドレスとマイナー契約を結び、傘下のルーキーリーグＡＣＬパドレスに所属することが決まった。９日（日本時間１０日）までに、米大リーグ公式サイトが公示した。同サイトによれば、森木は１月２３日（同２４日）にパドレスとマイナー契約。８日（同９日）にルーキーリーグのＡＣＬパドレス所属が決まった。２１年のドラ１右腕はこの日、自身のインスタグラ