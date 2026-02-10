NTTドコモは10日、同社が提供している携帯電話サービスにおけるオンライン専用の料金プラン「ahamo」（ https://ahamo.com ）においてオプションサービスとして「留守番電話サービス」および「キャッチホン」を2026年2月25日（水）より提供開始するとお知らせしています。留守番電話サービスは電話に出られないときや携帯電話の電源を切っているときに伝言メッセージを留守番電話サービスセンターにて預かり保存され、保存したメッ