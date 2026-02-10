選挙にかけて 「円高モメンタム」 当面の相場見通しのキーワードは「円高」と「政界刷新」です。 円安、物価高は与党にとってはアゲインストになりますから、選挙に入ったら、財務省による為替介入などがあるのではないかと見ていました。ですから市場では1月末にかけて「円高思惑」、「円高モメンタム」が出ていました。 例えば先日、テレビで食肉業者の事例が紹介されていました。彼らにとって円