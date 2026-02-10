中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月10日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は10日の記者会見で、香港特別行政区高等法院（高裁）による黎智英（れい・ちえい）被告への判決をめぐり、米国や英国、オーストラリア、欧州連合（EU）が声明を発表したことに関し、一部の国や機関は香港特区の司法案件を利用し、悪意をもって香港とその法治を中傷し、中国の内政に干渉しているとし、断固たる反対を表明した