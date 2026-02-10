６日、新春マーケットで行われた漢服（漢民族の伝統衣装）パレード。（北京＝新華社記者／許芸潁）【新華社北京2月10日】中国北京市東城区の隆福寺商業エリアでこのほど、新春マーケットがにぎやかに始まった。赤いちょうちんが高く掲げられ、年越しムード漂う会場には、市民や観光客が次々と訪れ、伝統と現代が混じり合う春節の雰囲気を楽しんでいる。６日、新春マーケットで買い物を楽しむ市民。（北京＝新華社記者／許芸潁）