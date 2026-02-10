ミラノ・コルティナオリンピック™に出場するスノーボード・男子ハーフパイプの日本代表が10日（日本時間）、本番会場で練習を行った。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？北京五輪（22年）金メダリストの平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）も前日に続いて練習に参加し、日本時間12日未明の予選に向けて最終調整を行った。平野は1月17日にスイスで