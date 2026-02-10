昨季チーム２位の６２試合に登板した巨人の田中瑛が、新球種に挑戦中だ。右打者の懐を突くシュートを武器とする右腕は、「困った時に投げられる球を増やしたい」。この日のブルペンでも、直球と同程度の球速で鋭く横に曲がる「真っスラ」や、握りから全面改良を試みているフォークボールなどを投じて感覚を確かめた。救援陣を支える一人として、さらなる進化を目指す。