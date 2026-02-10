歌舞伎俳優、中村橋之助（30）と婚約者で元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演した。能條は「今まで、ハワイだったり、グアムだったりセブ島だったり、色んな所に連れて行ってくださったんですけど、そういう時の橋之助さんって本当にもう、ご飯に行くにしても何をするにしても、とにかくお金の使い方が豪快で、気前が良くて、見ていて清々しいくら