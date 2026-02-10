「巨人春季キャンプ」（１０日、宮崎）ＯＢの松井秀喜氏が臨時コーチとして米・ニューヨークから帰国して「自分の大好きな場所」という懐かしの宮崎の地に戻ってきた。初日の指導を終えて取材に応じた松井氏が逆質問してきたのが、２年ぶりの訪問となった球場で練習中のＢＧＭとして流れていた懐メロの数々。「あれ、誰の選曲ですか。自分がなんかプレーしてるのかと錯覚しましたよ、自分がキャンプやってるのかなと。それ