【ACLEリーグステージ第7節】(ノエスタ)神戸 2-0(前半0-0)FCソウル<得点者>[神]武藤嘉紀(69分)、酒井高徳(73分)<警告>[神]郷家友太(44分)、佐々木大樹(45分+6)、鍬先祐弥(57分)主審:ムハンマド・ナサルディン└武藤嘉紀が70mドリブル衝撃弾!神戸がACLE首位通過へ王手