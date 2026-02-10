[2.10 ACLE第7節 神戸2-0FCソウル ノエスタ]AFCチャンピオンズリーグ(ACLE)のリーグステージ第7節で、東地区首位のヴィッセル神戸はホームでFCソウル(韓国)を2-0で下した。来週行うリーグステージ最終節を首位で迎えることが決まった。神戸が最初のチャンスをものにしたかに思えた。前半10分にMF扇原貴宏がMF鍬先祐弥と交代するアクシデントに見舞われた神戸だが、同14分、DFンドカ・ボニフェイスのロングボールをFW佐々木大樹