【ACLEリーグステージ第7節】(Eピース)広島 2-1(前半1-1)ジョホール<得点者>[広]鈴木章斗2(18分、47分)[ジ]マルコス・ギリェルメ(3分)<退場>[ジ]ホナタン・シルバ(16分)<警告>[広]中村草太(37分)、松本泰志(44分)、中野就斗(90分+5)[ジ]オスカル・アリバス(23分)、ベルクソン(24分)、シスコ・ムニョス(24分)、ジョアン・フィゲイレド(39分)、ネネ(67分)主審:マー・ニン└新加入FW鈴木章斗2発の広島、ACLE16強入