バレンタインデーに花を贈る「フラワーバレンタイン」を広めようと、県庁で花の展示会が始まりました。 色鮮やかな、赤いカーネーションや、贈られた人が笑顔になるフラワーアレンジメントも。 県庁で始まったのは、県花き振興協議会が企画したフラワーバレンタインのPRイベントです。 （県花き振興協議会 吉田 一成 事務局長） 「(世界では）花束を男性から女性に、大切な人に贈る習慣が