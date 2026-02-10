「献血」への協力をバレンタインに合わせて呼びかけるキャンペーンが、県内各地で行われています。 「バレンタイン献血キャンペーン」は、献血をより身近に感じてもらおうと「県赤十字血液センター」が初めて開催しています。 継続して輸血を必要とする患者が増えていますが、冬の時期には “感染症の流行”や、“寒さ” の影響で外出する人が少ないことから、献血者数は減少傾向にあります。 （献