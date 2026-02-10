キャスター・辛坊治郎氏（69）が10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「自民、結党以来の歴史的大勝で“言い訳できない”厳しい状況に！？」といったタイトルで動画をアップした。衆院選、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは、戦後初めて。高市早苗首相（党総裁）人気の高さ、期待感が如実に表れる結果となった。