ホンダの去年4月から12月までの営業利益は前の年の同じ時期と比べて48.1パーセント減って、5915億円となりました。アメリカの関税政策に加え、電気自動車についてアメリカでの販売不調や中国での販売中止などが大きく影響したということです。また、半導体メーカー「ネクスペリア」の供給停止により、販売台数が減少したことも影響しています。一方、二輪事業はインドやブラジルを中心に好調で販売台数、営業利益ともに過去最高と