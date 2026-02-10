◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝２月１０日、栗東トレセンロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、坂路を６６秒２―１５秒６で上がり、１１日の最終追い切りに向けて息を整えた。体も研ぎ澄まされた印象で、実にシャープだ。杉山晴調教師は「順調ですよ。年末の疲れももうないですし、１週前追い切りも良かったですからね」と胸を張った。新馬戦を勝っ