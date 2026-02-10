長年「ボブヘア」を続けていると、長さは変えているはずなのに何となく物足りなさを感じることも。垢抜けボブの鍵は、盛りすぎない動きと力の抜けたバランス感。レイヤーの入れ方や毛先のスタイリング、シルエットの重心を少し変えるだけで、無理なく今っぽさが加わります。今回は、大きく切らなくても印象チェンジが狙える、大人世代にちょうどいい「こなれボブ」をご紹介します。 ほどよくラフな今っぽプチウルフボブ