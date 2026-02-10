◆アジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）２０２５―２６▽１次リーグ第７戦（１０日・エディオンピースウィング広島）広島がＪＤＴ（マレーシア）を２―１の逆転で下し、勝ち点を１４に伸ばしてリーグステージ突破を決めた。広島は前半３分、バックパスを奪われ、昨季長崎とＦＣ東京でプレーしたＦＷマルコス・ギリェルメに先制点を許した。その後、前半１６分にＪＤＴの選手がゴールライン上でハンドの反則を犯し