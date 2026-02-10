ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートショートトラック混合リレー準決勝で優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ、敗退した。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。韓国は2回目の3走が3番手につけていたが、先頭にいた米国が転倒し、避けきれずに接触し転倒した。起き上がってゴールしたものの3着。ショートトラックは接触による救済は2番手以内につけている選手が対象のため、決勝に残れず