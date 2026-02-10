【藤森由香の目】ミラノ・コルティナオリンピックは９日、スノーボード女子ビッグエア決勝で、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７９・００点で金メダルに輝き、初出場だった前回大会の銅に続いて２大会連続でメダルを獲得した。鈴木萌々（もも）（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が１１位だった。村瀬は集中できていた村瀬は金メダルを取れる実力を持つ