広島―ジョホール・ダルル・タクジム後半、ヘディングで自身2点目のゴールを決める広島・鈴木＝Eピースサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は10日、広島市のエディオンピースウイング広島などで東地区の1次リーグ第7戦が行われ、広島が本拠地でジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）に2―1で逆転勝ちし、4勝2分け1敗の勝ち点14で決勝トーナメント進出を決めた。町田も敵地で上海申花（中国）に2―