女優でタレントの宮城弥生（19）が10日、ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」（不定期、後8・00）にゲストとして生出演。兄であるオリックス・宮城大弥投手（24）の結婚相手について印象を語った。この日は巨人ファンの宮崎瑠依（42）、阪神ファンの笹木かおり（35）、中日ファンの百道あん（26）、日本ハムファンの宮崎美穂（32）、中日＆西武ファンの吉田恵美（27）にオリックスファンの