ミラノ・コルティナオリンピックは９日、スノーボード女子ビッグエアの決勝で、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７９・００点で金メダルに輝き、初出場だった前回大会の銅に続いて２大会連続でメダルを獲得した。鈴木萌々（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（バートン）が１１位だった。新たな歴史を切り開いた。村瀬はスノーボード日本女子で初の金メダルに輝き、「絶対に金を取りたいと