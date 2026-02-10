KNT-CTホールディングスは、クラブツーリズムと近畿日本ツーリスト、近畿日本ツーリストブループラネットの4社を、2027年4月を目処に統合する方針を決定した。国内の人口減少の加速による既存マーケットの縮小などの外部環境の変化に伴う課題を克服し、持続的な成長を実現することを目的としている。統合の方式や割当ての内容については現時点で未定で、確定次第発表する。