AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、ヴィッセル神戸（日本）とFCソウル（韓国）が対戦した。昨年9月から開幕している2025−26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの6試合を消化。神戸は4勝1分1敗で勝ち点「13」を獲得し、首位を快走中。前節は成都蓉城足球倶楽部（中国）との一戦で、終盤のPKで追いつき敗戦を免れており、2試合ぶりの勝利を収め、首位を固めたい試合となる。