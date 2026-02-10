アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節が２月10日に開催。勝点13でグループ首位の神戸は、神戸市御崎公園球技場でFCソウル（韓国）と対戦した。開始10分に扇原貴宏が負傷交代、14分に武藤嘉紀がネットを揺らすも、直前のプレーでオフサイドが認められて得点は無効に。いくつかのアクシデントがあった前半はスコアレスで終える。迎えた後半、69分に均衡を破る。自陣でキープした武藤がドリブルで前進し