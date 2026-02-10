シンガーソングライターのtuki.さんは2月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。セーラー服を着用した姿の自身の等身大パネルとのショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】tuki.のセーラー服姿「素顔不明な人の顔はめパネルとか前代未聞やろ」tuki.さんは「tuki.顔ハメ等身大パネルできた武道館に置いとくから見つけてね初ライブ楽しみだーーーーー#tuki #武道館 #承認欲求爆発」と投稿。11日に東京・日本武道館で開催予