石川県内13の自治体が水の供給を受ける白山市の手取川で10日午後、油が混入しているのが見つかり、石川県は午後7時ごろから水の供給を順次、停止しています。金沢市では少なくともおよそ5700世帯が今後、断水する見通しで、石川県は他の自治体でも節水への協力を呼びかけています。（おことわり）石川県は10日午後11時半ごろに、水の供給を再開すると発表しました。以下は午後10時半時点の情報です。石川県土木部によりますと、10