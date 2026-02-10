10日に行われた船橋競馬の「SPAT4LOTOトリプル馬単」で地方競馬史上最高配当額となる2億4034万7770円が飛び出した。指定されたレースの馬単（1着と2着に入る馬を順序通りに指名）を的中させる「トリプル馬単」は、的中者なしのキャリーオーバーが続いている状態だった。「トリプル馬単」は50円単位で購入可能で、的中口数は15口（1口10円）。これまでの最高配当額は2021年6月10日の大井競馬の「トリプル馬単」で、5口（1