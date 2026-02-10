■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック混合団体リレー（日本時間10日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？混合団体リレー（2000m）の準々決勝が行われ、日本は2組3着もペナルティーによる失格で敗退となってしまった。この日は男子が宮⽥将吾（23、⽇本通運）、吉永⼀貴（26